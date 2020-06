Enquête publique | Donnez votre avis sur la construction d’une centrale photovoltaïque sur l’ancienne décharge de Cambaie

De quel projet s’agit-il exactement ?





Quand ?





Où ?

Rendez-vous dans les mairies principales

Saint-Paul : du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h

Le Port : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h et de 13h à 16h30, et le vendredi de 8h à 12h

La Possession : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 15h

Saint-Paul : mardi 30 juin de 8h30 à 11h30 | vendredi 17 juillet de 9h à 12h | vendredi 7 août de 9h à 12h

Le Port : jeudi 9 juillet de 13h30 à 16h30 | jeudi 30 juillet de 9h à 12h

La Possession : jeudi 23 juillet de 13h à 16h

Ou rendez-vous en ligne

Consultez le contenu de ce projet sur www.reunion.gouv.fr (Publications > Environnement et urbanisme > Participation du public > Avis d’ouverture d’enquête publique > Arrondissement de Saint-Paul).





Pour quelles suites ?

Vous êtes invités à donner votre avis sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, sur l’ancienne décharge de Cambaie, située sur le territoire de la commune de Saint-Paul.Ce projet est présenté, par Total Quadran – Agence Océan Indien Pendant la durée de l’enquête publique, vous pourrez consulter le dossier d’enquête comprenant notamment l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et les observations en retour du pétitionnaire.L’enquête publique se déroule du 30 juin au 7 août 2020.Aux horaires habituels d’ouverture des bureaux, vous pouvez prendre connaissance du dossier et formuler vos observations sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à :Monsieur Hubert Di Natale, nommé commissaire enquêteur, se tiendra à votre disposition pour recevoir vos observations pendant ses permanences aux dates suivantes :Un formulaire électronique est mis à votre disposition pendant la durée de l’enquête sur le site Internet de la préfecture afin de vous permettre, en tant que citoyen, de communiquer vos observations.Le commissaire enquêteur formulera son avis dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête, sauf demande motivée de prolongation.Vous pourrez prendre connaissance d’une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur dans les mairies de Saint-Paul, du Port, de La Possession, à la préfecture (DCL/BU) ainsi que sur le site Internet de la préfecture, pendant le délai d’un an à compter de la remise du rapport d’enquête et des conclusions motivées.