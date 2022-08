Revenir à la Rubrique CIVIS Enquête déplacement dans les zones d'activité : on a besoin de vous !





Depuis ces dix dernières années, la CIVIS a su marquer son engagement en faveur d’une politique de mobilité durable et pragmatique. Que ce soit le déploiement du Transport en Commun en Site en Propre (TCSP), la modernisation de son réseau de bus Alternéo ou encore la mise à disposition de vélos en libre-service, la CIVIS propose à ses administrés un service de transport toujours plus innovant.



Avec un flux de véhicules de plus en plus conséquent sur les routes, la CIVIS s’intéresse aujourd’hui aux modalités de déplacements dans les zones d’activité de son territoire. Aussi, une étude est actuellement menée dans le cadre de son Plan de Mobilité avec pour objectif de définir une stratégie cohérente en matière de déplacement.



La participation des usagers est donc indispensable. C’est avec eux et pour eux, que la CIVIS souhaite construire la mobilité de demain !



Pour donner son avis : Du 29 août au 29 septembre 2022, la CIVIS invite les usagers des zones d'activités à donner leur avis sur les conditions de circulation afin de déterminer les habitudes et pratiques de déplacement tout en identifiant les points à améliorer.





