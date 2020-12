Enquête de l’Insee

Enquête sur les migrations, la famille et le vieillissement



En 2021, des agents enquêteurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) réaliseront sur le territoire communal une enquête sur les migrations, la famille et le vieillissement. Répondre au recenseur est un acte civique réalisé par un agent tenu au secret professionnel muni d’une carte officielle.



Nous vous demandons de lui accorder le meilleur accueil. Vos réponses resteront confidentielles.