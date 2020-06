Enquête : Une meilleure mise en avant des produits locaux sur l’île de La Réunion ?

Le Département de La Réunion réalise une enquête pour améliorer la visibilité des produits locaux.

Pour se faire, un rapide questionnaire, anonyme, est accessible en ligne jusqu’au 25 juin via le lien suivant :

ou via ce QR Code pour la version mobile :

Vous pouvez également le trouver sur le site internet du Département departement974.fr rubrique "Actualités"

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : enquete@ecozept.com

A travers cette démarche, la Collectivité souhaite connaître la perception des consommateurs Réunionnais vis-à-vis des produits locaux, et obtenir leur avis pour mieux valoriser les productions réunionnaises.Afin de mener à bien cette mission, votre avis est essentiel.Devenez un « consomm’acteur » et contribuez à la mise en avant de l’identité de nos produits, de nos agriculteurs et de notre île !Nous vous remercions par avance pour votre précieuse participation à cette enquête.