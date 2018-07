Enquête Publique sur la modification du règlement du PLU

Par arrêté municipal AM 18070820 du 11 juillet 2018, affiché en mairie depuis le 11 juillet 2018, il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du règlement du PLU de Saint-Paul pour une durée de un mois et trois jours soit du 31 juillet au 3 septembre 2018. Les modalités de celle-ci sont détaillées dans l’avis au public d’ouverture de l’enquête publique en téléchargement ci-dessous, accompagné de l’arrêté d’ouverture d’enquête.INFORMATION IMPORTANTE: Le dossier sera mis en ligne dès le 31 juillet 2018 à 8h00. Les remarques sont à consigner sur le registre, à envoyer par courrier ou par courriel pendant la durée de l’enquête, soient consignées ou réceptionnées entre le 31 juillet et le 3 septembre 2018.Retrouvez plus d’informations sur le site Internet de la ville : http://www.mairie-saintpaul.re/campaigns/plu/