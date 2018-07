La grande Une Enorme tension à Saint-Leu entre Thierry Robert et Jean Bernard Caroupaye

Folle ambiance ce matin à Saint-Leu dans les dépendances de la mairie centrale où sont installés les bureaux de la commission d'enquête publique sur l'ouverture de la carrière de Bois blanc.



L'ex-maire de Saint-Leu Thierry Robert a appris que de nombreux transporteurs allaient venir donner leur avis dans les registres ce vendredi et c'est sur son réseau social qu'il a demandé aux saint-leusiens de venir manifester. Dès l'arrivée de Jean-Bernard Caroupaye, la tension a commencé à monter d'un cran.



La plus grande confusion règne dans la petite salle où se trouvent les registres, en présence d'un commissaire enquêteur. Thierry Robert vient d'affirmer, devant le public présent, qu'il portait de forts soupçons sur l'une des personnes désignées par le préfet. Selon l'ex-maire et député, l'un des commissaires serait proche d'un élu du sud. Thierry Robert annonce des révélations.



"Nous on vient s'exprimer mais on constate que cette démocratie n’est pas respectée par l’autre partie. Vous avez vu, ils nous empêchent de nous exprimer, ils bloquent les cahiers, il y a aussi des gens qui sont devant les cahiers pour nous empêcher de les consulter. Nous on est venu simplement donner notre avis, pacifiquement, comme lui aussi est venu donner le sien. Je dis à Thierry Robert : Laissez-nous nous exprimer, c’est une enquête publique ! Pourquoi lui a le droit et nous non. Je pense que le représentant de l’Etat verra ça", vient d'affirmer Jean-Bernard Caroupaye, le président du syndicat des transporteurs FNTR.



Alors que les transporteurs s’impatientaient de pouvoir signer le registre mis à disposition des citoyens souhaitant donner leur avis, l’ancien maire de Saint-Leu y a opposé sa détermination : "La salle là i appartient à la mairie de Saint-Leu, la salle là i appartient à la population de Saint-Leu et zot i peut appeler gendarmes nou sortira pas ! Mi demande à tout les saint-leusiens de rest’ ici dan !" a hurlé l’ex-maire de Saint-Leu qui compte bien camper dans cette minuscule salle situé à proximité du parvis de l’hôtel de ville.



