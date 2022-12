Enorme opération de police en Allemagne : des militants d'extrême droite préparaient un coup d'état

Plus grande opération policière de l'après-guerre ce matin en Allemagne contre un groupe terroriste d'extrême-droite qui voulait déstabiliser le pays et prendre le pouvoir.



3000 policiers ont participé à l'opération dans 11 régions allemandes qui ont débouché sur 130 perquisitions.



Les milieux des Reichsbürger, des soutiens aux manifs antivax, une ancienne députée AfD (parti d'extrême droite) au Bundestag, une ressortissante russe, des ex-militaires ou militaires encore actifs. 25 personnes ont été arrêtées et le nombre de suspects est de 52 au total.



Le mouvement des Reichsbürger ( les citoyens du Reich) désigne plusieurs groupes sectaires composés de théoriciens du complot et de membres de l'extrême droite en Allemagne qui rejettent la démocratie et nient l'Holocauste.



De son côté, la ressortissante russe, la compagne d'un des instigateurs du complot, a, selon les procureurs, servi d’intermédiaire pour tenter de prendre contact avec les autorités russes en vue d’un éventuel soutien. Toutefois, l’ambassade russe à Berlin, citée par les agences de presse d’État Ria Novosti et Tass, a démenti tout lien avec des organisations "terroristes" ou "illégales" en Allemagne.



Les personnes interpellées sont notamment soupçonnées "d’avoir fait des préparatifs concrets pour pénétrer violemment" dans la chambre des députés à Berlin "avec un petit groupe armé", selon un communiqué des procureurs.



Le groupuscule avait "pour objectif de venir à bout de l’ordre étatique existant en Allemagne et de le remplacer (...)", un projet qui ne pouvait trouver son aboutissement "que par l’utilisation de moyens militaires et de la violence contre les représentants de l’État", selon le même communiqué. Ses membres sont "unis par un profond rejet des institutions de l’État et de l’ordre fondamental libéral et démocratique", et bien décidés à "participer à son élimination", selon les procureurs.