A la Une . Enorme explosion à Paris : un immeuble en feu, plusieurs blessés et deux personnes recherchées

Une forte explosion s’est produite ce mercredi rue Saint-Jacques à proximité de l’église du Val-de-Grâce à Paris. Par LG - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 19:48

19h30 : Deux personnes sont recherchées. Elles pourraient avoir été ensevelies sous les décombres.



19h15 : Selon un nouveau bilan de la préfecture de police, 4 victimes sont en urgence absolue et 20 en urgence relative. La plupart d'entre elles ont été blessées par l'effet de souffle et les projections de divers matériaux. Les recherches des personnes disparues se poursuivent.



18h00 : Le dernier bilan provisoire est dressé par la préfecture de police. 7 personnes sont en urgence absolue et 9 en urgence relative. Le nombre de personnes disparues demeure inconnu. 230 pompiers sont mobilisés. Les habitants des immeubles avoisinants ont été évacués et ont pour l'heure interdiction de regagner leur domicile. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour blessures involontaires par manquement à des mesures de sécurité.



A 17h00 (Paris) : Une déflagration a détruit un immeuble ce mercredi après-midi à Paris dans le Ve arrondissement. Plusieurs riverains font état d’une puissante odeur de gaz dans le secteur.



Edouard Civel, l’adjoint au maire du Ve arrondissement, parle "d’une explosion de gaz qui vient de se produire place Alfonse Laveran dans le quartier du val de grâce" et précise que "des immeubles sont incendiés".



Un premier bilan fait état de quatre victimes blessées.