Société Énorme carambolage en Formule 3 féminine

Plusieurs championnats de monoplaces font un arrêt cette semaine en Belgique sur le mythique de Spa Francorchamps. Mais la pluie s'est invitée et plusieurs sorties de piste se sont produites. Par NP - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 17:39

L'accident s'est produit lors de la séance de qualifications de la W Series, un championnat régional de Formule 3 exclusivement féminin. 6 véhicules sont sortis de piste au niveau du Raidillon, un virage impressionnant mais dangereux où le pilote Français, Anthoine Hubert a perdu la vie en Formule 2 il y a deux ans.



C'est à ce même endroit que l'accident s'est produit et où 6 pilotes se sont percutées pendant les qualifications sous une forte pluie. Toutes les athlètes ont pu sortir d'elles-mêmes de leur monoplace mais toutes ont été hospitalisées pour des examens.



Voici les images de l'accident :







Un autre accident s'est produit au même virage samedi après-midi en Formule 1. Le jeune pilote Lando Norris a perdu le contrôle de sa McLaren sous une pluie battante lors de la dernière phase de qualifications. Il ne souffre que de contusions et pourra prendre le départ du Grand Prix ce dimanche :