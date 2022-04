A la Une . Enlèvement dans un rond de cartes à St-André : Le complice supposé de Pascal Aboukir reconnait sa participation

Jugé pour un trafic de stupéfiants ce mardi devant le tribunal correctionnel, Rudy O. détenu provisoirement à la maison d'arrêt de Domenjod dans l'affaire du rond de cartes de Saint-André, a reconnu avoir participé à l'enlèvement d'un joueur sous la menace d'une arme. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 08:00





En perquisition au domicile de sa compagne à Saint-Denis, les forces de l'ordre avaient retrouvé dissimulés dans deux cartons plus de trois kilos de cannabis ainsi que de l'argent liquide.



À la barre du prétoire de Champ-Fleuri, le trentenaire a expliqué que la drogue provenait d'un achat fait à Saint-Paul pour sa consommation personnelle. Un tiers de cette acquisition aurait été conditionnée - dont une partie par la compagne également poursuivie par la justice - pour la revente.



Rudy O. a été extrait de la maison d'arrêt de Domenjod afin de comparaitre dans cette affaire de trafic. Car le détenu est incarcéré pour une autre affaire actuellement entre les mains d'un juge d'instruction dionysien. En août 2021 à Saint-André, Pascal Aboukir est soupçonné d'avoir fait irruption dans un cercle de jeux illégal et d'avoir enlevé, séquestré et extorqué un des joueurs. Ce mardi, Rudy O. était jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour des faits de trafic de cannabis entre septembre 2020 et septembre 2021. Suite à une dénonciation, il avait fait l'objet d'une filature par les policiers de la brigade des stups et il avait été arrêté en possession de cannabis ainsi que d'un fusil à pompe.En perquisition au domicile de sa compagne à Saint-Denis, les forces de l'ordre avaient retrouvé dissimulés dans deux cartons plus de trois kilos de cannabis ainsi que de l'argent liquide.À la barre du prétoire de Champ-Fleuri, le trentenaire a expliqué que la drogue provenait d'un achat fait à Saint-Paul pour sa consommation personnelle. Un tiers de cette acquisition aurait été conditionnée - dont une partie par la compagne également poursuivie par la justice - pour la revente.Rudy O. a été extrait de la maison d'arrêt de Domenjod afin de comparaitre dans cette affaire de trafic. Car le détenu est incarcéré pour une autre affaire actuellement entre les mains d'un juge d'instruction dionysien. En août 2021 à Saint-André, Pascal Aboukir est soupçonné d'avoir fait irruption dans un cercle de jeux illégal et d'avoir enlevé, séquestré et extorqué un des joueurs. Des faits criminels auxquels Rudy O., aurait participé en accompagnant le bénédictin . Armés tous les deux, ils auraient ensuite conduit leur otage dans une concession afin de se faire remettre un véhicule appartenant à la victime en guise de remboursement d'une dette.

Ils se font remettre un véhicule en guise de remboursement d'une dette de jeu



Interrogé au cours de l'audience de ce jour sur sa participation aux faits criminels qui pourraient lui valoir une comparution prochaine devant la cour d'assises, Rudy O. a reconnu les faits.



Quant au trafic de cannabis, il lui vaut une condamnation de 18 mois avec sursis simple. Il faut préciser que le casier du prévenu était vierge au moment de ces faits. "En une année, mon client qui était le gendre idéal a complètement changé", a précisé son avocat, Me Guillaume Motos. "Stupéfiants, tatouage sur le visage, mise en examen pour des faits criminels, sa famille qui paye pour assurer sa défense ne le reconnait plus". Rudy O. a interdiction de porter une arme pendant 5 ans et devra s'acquitter d'une amende de 2000 euros.



Depuis le début de l'instruction de l'affaire du rond de cartes en décembre 2021, Interrogé au cours de l'audience de ce jour sur sa participation aux faits criminels qui pourraient lui valoir une comparution prochaine devant la cour d'assises, Rudy O. a reconnu les faits.Quant au trafic de cannabis, il lui vaut une condamnation de 18 mois avec sursis simple. Il faut préciser que le casier du prévenu était vierge au moment de ces faits. "En une année, mon client qui était le gendre idéal a complètement changé", a précisé son avocat, Me Guillaume Motos. "Stupéfiants, tatouage sur le visage, mise en examen pour des faits criminels, sa famille qui paye pour assurer sa défense ne le reconnait plus". Rudy O. a interdiction de porter une arme pendant 5 ans et devra s'acquitter d'une amende de 2000 euros.Depuis le début de l'instruction de l'affaire du rond de cartes en décembre 2021, Pascal Aboukir clame son innocence y compris via une publication captée entre les murs de sa cellule . Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il accuse un surveillant pénitentiaire et un policier de corruption.