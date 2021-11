Enlèvement d'une joggeuse en Mayenne : L'adolescente avoue avoir menti

Des centaines de militaires avaient été déployés pour retrouver cette lycéenne de 17 ans. Lundi dernier, l’application de running qu’elle utilisait régulièrement s’était arrêtée nette. Le lendemain, son téléphone et ses écouteurs portant des traces de sang avaient été retrouvés dans la forêt de Bellebranche. Une découverte qui a élevé d’un cran le niveau d’inquiétude des proches et des autorités. Une équipe cynophile, un hélicoptère et une brigade fluviale avaient finalement complété le dispositif de recherches.



Un homme en état d’ébriété a également été interpellé puis relâché sans poursuites judiciaires "au vu des incohérences de ses premières déclarations", interrogé sur la disparition de la jeune fille de 17 ans.



Cette dernière a finalement été retrouvée le mardi soir dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe à 10 kilomètres environ du lieu de sa disparition. En état de choc et légèrement blessée, elle a dans un premiers temps déclaré avoir été enlevée dans une camionnette verte par deux hommes.



A nouveau entendue vendredi alors que les éléments fournis par la jeune fille semblent de plus en plus incohérents, la jeune joggeuse avoue finalement avoir menti. Elle s’est rendue au restaurant à pied, a coupé son t-shirt avec une paire de ciseaux et ses blessures sont d’origine accidentelle.



Le parquet a annoncé qu’une procédure pour dénonciation d’infraction imaginaire va être lancée à l’encontre de la jeune fille, "désolée d'avoir causé une mobilisation importante", indique la presse nationale.