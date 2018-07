A la Une .. Enlèvement d'andains dans la zone balnéaire: "Les habitants et l'environnement en danger"

"Il faut s’attendre à des désastres sur le long terme !" C’est la sonnette d’alarme tirée ce lundi après-midi par Emmanuel Séraphin, conseiller municipal d'opposition à Saint-Paul. Une mise en garde liée à l’ouverture d’une enquête publique - du 23 juillet au 6 août - concernant l’exploitation d’andains sur un secteur de la zone balnéaire.



Le projet, porté par CBO Territoria via la société "Antenne 4 Développement", concerne une zone de plus de 550 hectares entre le lotissement Carrosse et l'Hermitage-les-Bains. "Le nombre d’andains qui seront enlevés s’élève à 350 pour une longueur totale de 53 km" détaille l'élu, inquiet quant aux conséquences d’une telle opération.



Risque d'inondation et de dégradation de la qualité de l'eau



"Les risques les plus importants sont ceux liés aux inondations. Ces andains ont une fonction de protection. Si demain il y a une érosion, l'eau va couler vers les habitations, qui sont directement mises en danger", alerte-t-il. "Un mur d'un mètre de haut sur 150 de long va être construit au niveau de Carosse, cela prouve bien que l'impact ne sera pas négligeable contrairement à ce qui est indiqué".



Autre point important, la dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. "La question de la subsistance en eau de la commune se pose", affirme l'élu PLR. Avec les écoulements d'eau et de boue redoutés, Emmanuel Séraphin s'interroge également : " Va-t-on avoir un lagon couleur marron après les fortes pluies, comme c’est le cas à Saint-Leu ?". Et en appelle ici à la Réserve marine, afin d’étudier les conséquences de tels écoulements. S'ajoutent à la liste la destruction d’espèces et d’habitats naturels patrimoniaux, la prolifération d’espèces exotiques envahissantes ou encore le bouleversement des équilibres biologiques…



"Une enquête publique en misouk"



Autant de risques dont auront du mal à être bien informés les riverains, déplore encore le conseiller municipal. "L’enquête publique ne se fait même pas sur la zone directement concernée mais en centre-ville. Elle se passe en misouk, en plein milieu des vacances scolaires, avec la présence du commissaire-enquêteur seulement trois demi-journées. Elle est faite pour que personne ne vienne".



Alors que le projet évoque comme objectifs "d'une part de récupérer les terrains mobilisés par ces andains et d'autre part d'utiliser les matériaux pour la filière du BTP" , Emmanuel Séraphin réagit : "Tout le monde sait aujourd'hui où on a besoin de roches... À la rigueur, qu'on puisse prélever les andains et aider les agriculteurs... mais aujourd'hui, ces derniers ne sont même pas au courant de ce qu'il va se passer sur ces fonciers là", assure-t-il.



Redoutant "un désordre extraordinaire" si ce projet est mené, l'élu en appelle à la mobilisation de la population et des associations. "La commune a une lourde responsabilité", insiste-t-il, soulignant que la majorité "a donné un avis favorable lors de la commission de la semaine dernière". Et de conclure : "On a une petite terre, il faut la préserver".

