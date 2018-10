Enlèvement d’andains à St-Gilles: Fini les tergiversations, les élus votent contre

Nouveau vote, même résultat. Après un premier avis rendu le 5 juillet dernier, le conseil municipal de Saint-Paul s’est de nouveau prononcé ce jeudi après-midi sur le projet d’enlèvement d’andains dans le secteur de la zone balnéaire. Un projet porté par CBo Territoria via sa société Antenne 4, visant l’exploitation de 350 cordons rocheux sur une surface de 550 hectares entre le lotissement Carrosse et l'Hermitage-les Bains."Rien n’a changé, je ne comprends pas pourquoi il faut revoter", s’insurgeait Emmanuel Séraphin après la lecture de l'affaire, redoutant un volte-face du conseil . Car si le maire avait voté contre en juillet dernier, la délibération finale faisait finalement état d’un vote "pour" du premier magistrat.Mais comme il y a quelques mois, le conseil s’est finalement prononcé contre le projet, et à une très large majorité (31 voix contre, trois voix pour et une abstention). Un résultat applaudi et salué par l’opposition, qui n’a cessé de pointer les différents dangers , pour l'environnement mais aussi pour les habitants.