Engagisme indien à La Réunion : L'Etat doit-il être reconnu responsable de "crime contre l'humanité" ?

L'association La mémoire de Crève-coeur se mobilise pour la reconnaissance des préjudices subis par la communauté indienne au moment de l'engagisme. Une plainte a été déposée auprès du parquet de Saint-Denis de La Réunion. L'association et Abady Egata-Patch réclament la reconnaissance de l' engagisme subi par la communauté indienne comme crime contre l’humanité et comme source de discrimination encore aujourd’hui.Me Yann Prevost et Me Massimo Bianchi portent l'affaire devant la justice. Ce dernier, avocat du barreau de Marseille, souhaite la disparition des préjugés et des stigmatisations dont souffre encore la communauté malbaraise Abady Egata Patché mène ce combat depuis plusieurs années. La souffrance perdure de nos jours, affirme-t-il. Il prend comme exemple la stigmatisation "malbars 3 V" (vilain, voleur, vantard) qui poursuivrait, quoi qu’ils fassent, les descendants des engagés à La Réunion.