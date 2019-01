Société Engagements d'Annick Girardin pour l'emploi : Le point sur les Parcours Emploi Compétences

Lors de son déplacement à La Réunion du 28 novembre au 1er décembre 2018, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a pris des engagements en matière d’emploi, de lutte contre la vie chère et de soutien à l’économie locale. La préfecture fait le point sur les deux enveloppes supplémentaires de 500 contrats Parcours emploi compétences (PEC) :



La ministre a notamment demandé que deux enveloppes supplémentaires de 500 contrats Parcours emploi compétences (PEC) chacune soient attribuées à La Réunion pour une mise en œuvre effective avant la fin du mois de décembre 2018. La première enveloppe de 500 contrats, financés à 85 % par l’État, était en faveur du secteur associatif. La seconde enveloppe de 500 contrats était destinée à la mise en place de contrats en CDI dans les entreprises.



Sur la base de l’arrêté signé par le préfet de La Réunion le 3 décembre, 778 contrats PEC supplémentaires ont ainsi pu être réalisés avant la fin de l’année 2018, dont :



• 515 PEC en faveur de 163 associations se répartissant sur l’ensemble du territoire comme suit :

◦ 35 contrats dans l’arrondissement de Saint-Benoît,

◦ 114 contrats dans l’arrondissement de Saint-Denis,

◦ 91 contrats dans l’arrondissement de Saint-Paul,

◦ 275 contrats dans l’arrondissement de Saint-Pierre.



La liste des associations bénéficiaires, ainsi que le nombre de contrats par association, seront mis en ligne sur le site internet des services de l’État à La Réunion (



• 263 PEC en faveur des entreprises de La Réunion



Malgré les conditions économiques difficiles de la fin d’année 2018 et grâce à la forte mobilisation des acteurs du monde économique et du service public de l’emploi, la réalisation de ces contrats supplémentaires illustre l’intérêt des entreprises pour ce dispositif et vient compléter les 1 600 PEC déjà conclus en 2018 dans le secteur marchand.



Pour mémoire, et hors enveloppes supplémentaires, La Réunion a bénéficié en 2018 de 11 500 PEC qui ont été intégralement réalisés. À ce sujet, les données complètes et précises sont en cours de traitement et seront communiquées avant le 20 janvier prochain.





