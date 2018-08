Enfin une piscine municipale pour les Salaziens

La commune de Salazie a inauguré ce mardi sa toute première piscine municipale. Un bassin très attendu par les habitants du cirque. L'inauguration s'est déroulée hier soir, en présence de Didier Robert, président de région et de Stéphane Fouassin, maire de la commune. "C'est une infrastructure supplémentaire qui manquait éperdument à Salazie puisque nos jeunes ne savaient quasiment pas nager arrivés au lycée", a commenté le maire de la commune.



La piscine de 25 mètres de long et 10 mètres de large est fabriquée en inox pour palier les éventuels glissements de terrain. L'eau y sera chauffée à 27° tout au long de l'année.



Pour Alex Lebeau, chef de bassin, "c'est un honneur", d'être le seul maître nageur sauveteur de Salazie. "Avant il fallait se déplacer dans les autres piscines de Saint-André et de Bras-Panon, c'était plus de la découverte que de l'apprentissage. Là on aura une belle structure pour apprendre aux enfants de Salazie à nager".