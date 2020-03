Culture Enfin, une femme réunionnaise publie chez Gallimard !

Il a fallu attendre le XXIe siècle pour qu'une femme de l'île de La Réunion réussisse enfin à publier un roman chez Gallimard !



Cette écrivaine, c'est Gaëlle Bélem, et son roman a pour titre "Un monstre est là, derrière la porte".



Jusque-là, seuls deux auteurs de La Réunion, Jean-François Samlong et Emmanuel Genvrin, publiaient leurs romans chez cette société d'édition prestigieuse.



Autre exploit : Gallimard a également sélectionné son livre pour être l'un des cinq qui représenteront la collection "Continents noirs", cette année. Collection qui fête ses 20 ans en 2020.



Première femme réunionnaise chez Gallimard, premier roman, vingtième anniversaire de la collection ! Les astres sont bien alignés pour cette jeune auteure d'à peine 35 ans.



Elle explique même que son manuscrit a été accepté par Gallimard alors qu'elle n'avait que 34 ans, puisque le choix a été fait de réserver sa publication pour les vingt ans de la collection. C'est dire la qualité, l'originalité et la beauté du texte !



Gaëlle Bélem entre donc dans la cour des grands et marche sur les traces de Sartre, Yourcenar, Le Clézio, Karine Tuil, grands auteurs publiés par Gallimard.



Son roman, "Un monstre est là, derrière la porte", qui ne parle que de La Réunion, en dresse un portrait sans concession et très loin des clichés habituels.



Elle raconte la vie extravagante des Dessaintes, une famille pauvre et un peu cinglée. Tous les Réunionnais se reconnaîtront un peu dans la galerie de personnages de ce livre.



Désopilant, dur et loufoque, c’est un roman qui évoque pourtant des sujets graves comme les violences conjugales, le chômage, l'alcool ou l'obésité.



Son livre, qui promet d'être un succès, est disponible dans toutes les librairies.



Un monstre est là, derrière la porte, Gaëlle Bélem, éd. Gallimard, coll. Continents Noirs



