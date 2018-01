Enfin… la rencontre !

Rappelez-vous… Le 22 novembre 2017, nous vous faisions une bien curieuse proposition ! Et vous avez été plus de 120 à répondre à notre appel à candidature pour expérimenter en qualité de « foyers témoins » la réduction des déchets avec les poules. Objectif : diminuer significativement la production moyenne évaluée à 80 kg/an pour un habitant du territoire de la côte Ouest…Après une sélection selon les critères définis par le règlement, nous avons réuni la vingtaine de lauréats lors d’une réunion d’information collective le 6 janvier dernier au siège du TCO.Et c’est dans les locaux de l’association Éco Manifestation Réunion qu’a été organisée ce samedi la rencontre entre les foyers témoins et leurs nouvelles invitées : deux poules pondeuses avec pour mission de réduire les déchets organiques. Un moyen naturel de recycler, alternatif au compostage… Ce sera l’aventure que vivront pendant plusieurs mois, et peut-être pour très longtemps, 18 familles venant de part et d’autre du territoire de la côte Ouest, et 1 école de la Saline les Hauts (élémentaire Aliette Hortense).Les poulaillers en kit, fabriqués à partir de bois de palette recyclées, ont été livrés cette semaine chez les participants. Une fois l’enclos bien installé par les candidats, les petites cabanes n’attendaient plus que leurs pensionnaires ! C’est chose faite à partir d’aujourd’hui. Comme en témoignent l’enthousiasme, la motivation des familles et surtout les yeux pétillants des marmailles, l’aventure s’annonce enrichissante… Et toutes les générations comptent bien mettre la main à la « patte » !