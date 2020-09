A la Une .. Enfin ! Le congé paternité va passer à 28 jours, dont une partie obligatoire

La mesure entrera en vigueur en juillet 2021, et sera annoncée par Emmanuel Macron ce mercredi. Le congé paternité passera ainsi de 14 à 28 jours, mais surtout, une partie de sa durée sera rendue obligatoire, comme pour le congé maternité. Publié le Mercredi 23 Septembre 2020

Si vous prévoyez de faire un enfant, cela vaut peut-être le coup d’attendre encore quelques mois, car en juillet 2021, le congé paternité va passer de 14 à 28 jours.



Une petite révolution en matière de politique familiale qui pointe vers plus d’égalité entre les hommes et les femmes.



En effet, en doublant la durée du congé paternité, dont une partie sera par ailleurs obligatoire, cette mesure vise d’abord un meilleur bien-être et un meilleur développement de l’enfant, qui aura plus de temps pour nouer des liens d’attachement forts avec ses deux parents.



Mais c’est aussi une manière de pousser à une meilleure répartition des tâches au sein des foyers, où les femmes passent encore en moyenne deux fois plus de temps que les hommes à faire le ménage et à s’occuper des enfants.



Enfin, cet allongement du congé paternité aidera à lutter pour une plus grande égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, alors que la maternité constitue toujours un frein aux carrières de ces dernières.



Les bébés conçus à partir du mois de novembre devraient donc bénéficier d'une plus grande présence de leur papa à leur naissance.



