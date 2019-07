Enfants oubliés à l'aéroport: Air Austral confirme une "erreur" de l'équipe d'embarquement

Dimanche dernier, deux enfants passagers "UM" (Unaccompagnied Minors, mineurs non accompagnés) avaient été oubliés à l'aéroport de Dzaoudzi (Mayotte), alors qu'ils devaient se rendre en métropole avec le vol UU979 d'Air Austral.La compagnie, qui a présenté ses excuses aux familles concernées, tient à préciser ce jeudi que "ces derniers n’ont à aucun moment été livrés à eux même et sont constamment restés sous la surveillance d’un adulte de la compagnie d’assistance". Elle ajoute : "Ils ont été pris en charge par les équipes présentes sur place et ont pu rapidement rejoindre leur famille". Avant de reprendre un vol le lendemain matin.Informée, la direction générale a demandé l’ouverture d’une enquête auprès de son sous-traitant, "afin de comprendre, d’une part les faits et d’identifier d’autre part les mesures correctives à mettre en place". Selon la compagnie, le retour de l’enquête réalisée à cette occasion confirme une erreur de l’équipe d’embarquement. "Un rappel de procédure a immédiatement été réalisé", assure Air Austral.