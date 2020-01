La grande Une Enfants malades: Croc Parc fermé par la préfecture

Douleurs abdominales, vomissements… les premiers symptômes sont apparus dès mercredi soir dernier chez des enfants en sortie en centre aéré à Croc Parc. Le parc de loisirs est fermé depuis vendredi 17 janvier au soir par arrêté préfectoral sur recommandation de l’ARS.



Epidémie de gastro-entérite? Eau contaminée? Intoxication alimentaire? Plusieurs enfants se sont plaints et ont développé les symptômes rapidement après avoir passé la journée dans le parc de loisirs situé dans la foret de l’Étang Salé. Des marmailles de centres aérés du Tampon et de St-Joseph mais aussi des enfants venus en famille.



Face au nombre d’enfants malades, dont certains ont été hospitalisés, l’ARS a été rapidement alertée le jeudi 16 janvier. Après enquête, l’autorité a enjoint Croc Parc de prendre les mesures conservatoires de recherche d’une possible intoxication alimentaire collective. Les investigations ont été menées en coordination avec la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) et Santé Publique France.



Les enfants ayant consommé des repas d’origines différentes, et aucun signalement n’ayant concerné à ce jour un adulte, les doutes des enquêteurs se sont alors orientés sur la qualité de l’eau. En cette période de vacances, le parc de loisirs a installé toboggans et jets d’eau.

Des analyses au niveau des points d’eau



"Au regard des risques existant sur la qualité des eaux utilisées par le parc de loisirs, et pour prévenir toute nouvelle contamination, l’ARS a proposé au préfet la prise d’un arrêté de fermeture du parc, mesure mise en œuvre dès le vendredi 17/01 au soir et depuis pleinement appliquée. Des analyses au niveau des points d’eau du parc ainsi que des analyses biologiques chez certains enfants hospitalisés ont été réalisées", indique l’ARS.



Ce lundi, le parc de loisirs a finalement communiqué sur les réseaux sociaux. Les usagers s’étonnaient de voir portes closes à leur arrivée. Une fermeture en raison de "rénovations", assure le parc. "Par exemple, il y a l’entretien de l’Aquaglisse, puis d’autres travaux seront en cours pour votre confort. Ce sont des travaux normaux, prévus pour le bon fonctionnement du parc".



Si la direction du parc évoque bien des "enfants malades au niveau local et national, Crocparc promet que la source de ces épidémies ne vient pas de chez [eux]". La direction va jusqu’à ajouter que "les analyses d’eau (qui bientôt seront diffusées sur cette même page) effectuées par les services et les lois en vigueur, indiquent sans ambiguïté, que l’eau chez Crocparc a été, est, de bonne qualité".



Pourtant des résultats sont encore en attente, nous affirme l'ARS contactée ce lundi. "Les résultats partiels n'ont pas encore permis d'orienter vers le germe probablement en cause".