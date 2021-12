Faits-divers Enfants éventrés : Le père toujours en cavale

Malgré les efforts et les moyens déployés par les gendarmes, le père soupçonné d'avoir poignardé ses deux fils, ce samedi, au Gol, n'a toujours pas été retrouvé, ni vivant ni mort. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 17:32





Pendant que le représentant des forces de l'ordre en civil allait s'équiper, l'autre a pris la fuite dans la ravine avoisinante. Pour des raisons qui ne sont pas encore déterminées, la mère des deux victimes était, quelques instants plus tôt, allée trouver refuge à la brigade de gendarmerie la plus proche. Le couple était connu dans le quartier de Roches-Maigres pour des difficultés conjugales et des violences régulières, selon les premiers éléments de l'enquête ouverte par le parquet de Saint-Pierre pour tentative de meurtre.



Depuis samedi après-midi, et sous la direction de la section de recherches, les gendarmes n'ont pas ménagé leurs efforts afin de mettre la main sur le meurtrier supposé de 37 ans. Hélicoptère, brigade cynophile, peloton de surveillance et d'intervention et unités mobile ont été engagés. Pour l'heure, aucune trace du suspect.



L'état de santé des enfants reste fragile mais leurs jours ne sont, ce soir, plus en danger.

