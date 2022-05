A la Une .. Enfants de la Creuse : Le documentaire "Une enfance en exil" ce vendredi à Bras-Panon

Ecrit et réalisé par Willam Cally, ce film de 2013 retrace l'histoire de ces 1615 enfants réunionnais déracinés entre 1963 et 1982. L'entrée est libre est gratuite. La projection sera suivie d'un débat. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 15:51

L'association "Yourte la vanille", en partenariat avec Ciné d’îles et la mairie de Bras-Panon projettent tous les mois (sauf en juillet) des documentaires tels que « Je veux ma part de terre », « Guy Pignolet et l'épopée du letchi galactique" ou encore « Karem, médecine du feu » qui a reçu un formidable accueil.



Ce vendredi à 18H30, c'est le documentaire "Une enfance en exil" qui sera projeté à la mairie de Bras-Panon. L'entrée est libre et gratuite.



Ce film de 52 minutes, écrit et réalisé par William Cally en 2013, produit par Kapali Studios, relate l'histoire de 1615 enfants réunionnnais soustraits à leur famille et transférés de force vers des régions rurales de France.

Entre 1963 à 1982, il s'agissait d'un choix politique de Michel Debré, ex-Premier ministre devenu député de La Réunion en mai 1963.



Beaucoup de familles, illettrées, agissant sous la pression d’une administration affolée par la croissance démographique, signèrent les autorisations exigées. D’autres furent mises devant le fait accompli.



Les parents étaient convaincus que leurs rejetons partaient pour un avenir meilleur et qu’ils reviendraient régulièrement dans l’île. Mais la plupart n’ont jamais pu revoir leurs enfants, déportés dans une soixantaine de départements français.



Cet épisode récent est connu comme l’affaire des « Réunionnais de La Creuse ».