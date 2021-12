A la Une .. Enfants de la Creuse : François Hollande pour une indemnisation des victimes

L’ancien président de la République a accordé une interview au journal Ouest France dans laquelle il est revenu sur l’histoire "cruellement méconnue" des enfants de la Creuse. François Hollande revient sur les décisions politiques qui ont amené l’État à commettre cette "faute morale". Il plaide également pour une meilleure reconnaisse des victimes ainsi qu’un accompagnement et une indemnisation financière. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 11:19





Ce n’est qu’en 2014 que l’Assemblée nationale a adopté une résolution mémorielle reconnaissant la "faute morale de l’État". Mais pour le moment, cela se résume à un mémorial dans la ville de Guéret.



C’est pourquoi François Hollande, président de la République au moment de la résolution, estime qu’il faut aller plus loin aujourd’hui. Il avait publié il y a quelques mois une tribune dans le journal Le Monde dans laquelle il évoquait une histoire "cruellement méconnue".



Dans une interview accordée au quotidien



"Un État complaisant"



"Je crois que cette terrible histoire est l’addition d’un État complaisant, de responsables politiques et de services sociaux très impliqués, et de familles en difficultés", confirme-t-il. Il rappelle également que si Michel Debré avait organisé ces déplacements, ces opérations se sont poursuivies jusque dans les années 80. C’est François Mitterand qui y mettra un terme.



Bien que critique envers l’événement, l’ancien président va tout de même apporter une nuance. S’il reconnaît "des comportements qui n’étaient pas honorables" et "des exils effectués pour de mauvaises raisons", il affirme que ce n’était pas toujours le cas. "Des enfants ont été très heureux, ont eu des parents aimants, il ne faut pas tous les accabler", indique-t-il.



Malgré tout, il a parfaitement conscience qu’il s’agit avant tout d’un drame humain pour la majorité des personnes concernées. Il estime nécessaire une véritable reconnaissance morale avec des actes mémoriels en plus de l’indemnisation financière. Il pense également qu’une aide psychologique doit être apportée aux victimes.



