A la Une ... Enfants de la Creuse : "Ce rapport est une nouvelle étape vers la reconnaissance de votre propre histoire"





Cette commission avait eu pour mission de rendre un rapport sur le déplacement vers la France hexagonale d’enfants et d’adolescents réunionnais dans le but de repeupler les départements en cours de désertification. Entre 1962 et 1984, quelques 2000 enfants réunionnais ont été transplantés en France.



La commission est présidée par le sociologue et maître de conférences Philippe Vitale, et composée de personnalités qualifiées comme Wilfrid Bertile, agrégé de géographie à la retraite, Gilles Gauvin, docteur en histoire et professeur d’histoire-géographie, Prosper Eve, historien, et Michel Vernerey, inspecteur général des affaires sociales honoraire.



"Cette affaire révèle une période où l'on considérait l'enfant comme 'une chose, un objet de droit'. Aujourd'hui le regard sur l'enfant a changé. Le déracinement, au-delà de la question des kilomètres ou du changement de culture, n’est jamais anodin. Sortir un enfant de sa cellule familiale est toujours une épreuve", vient de déclarer la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.



"L'enfant comme 'une chose'"



"Quelques 2000 enfants réunionnais relevant de l’aide sociale à l’enfance ont été, selon le terme retenu par la Commission, « transplantés » en France hexagonale entre 1962 et 1984. Cette transplantation a causé, nous le savons, des traumatismes profonds. Des ex-mineurs ont alerté les médias et porté l’affaire devant la justice. Puis ils ont alerté les politiques. Vous connaissez la suite : l’Assemblée nationale a voté, sur proposition d’Ericka Bareigts alors députée, une résolution mémorielle en 2014 reconnaissant que l’Etat a manqué à sa « responsabilité morale » à l’encontre de ces mineurs. En novembre dernier, le Président de la République adressait une lettre aux présidents des associations dans laquelle il déclarait : « cette politique était une faute car elle a aggravé dans bien des cas la détresse des enfants qu’elle souhaitait aider", est-elle venue rappeler tout l'historique de ce travail mené depuis deux ans.



"Ce rapport est une nouvelle étape vers la reconnaissance de votre propre histoire, et au-delà, de celle de tous les enfants déracinés de France", a également reconnu la ministre, après la remise officielle du rapport des mains du président de la commission.



