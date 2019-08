Enfant percuté au Chaudron : Le pilote du deux-roues a avoué qu'il participait à un rodéo sauvage

Le jeune garçon de 9 ans est dans le coma. Dimanche après-midi au Chaudron, il a été percuté par un jeune en moto-cross, alors qu'il circulait à vélo.



Lors de sa garde à vue, l'homme qui au guidon de la moto a reconnu qu'il participait à un rodéo sauvage. Le deux-roues n’était ni homologué ni immatriculé et selon toute vraisemblance, sans assurance.



Le jeune homme de 18 ans est déféré ce mardi après-midi au tribunal. Il devrait être mis en examen et poursuivi pour blessures involontaires et participation à un rodéo.