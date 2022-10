Enfant oublié dans un bus: la CASUD demande des comptes

"Le mardi 25 octobre 2022 à 9h32, le service des transports de la CASUD a reçu un appel d'un parent informant que son fils âgé de trois ans et demi a été oublié dans le bus d'une entreprise effectuant les transports scolaires, sur la commune de Saint-Joseph, pour le compte de l'intercommunalité.



Le président de la CASUD, en visite de terrain, en a été immédiatement informé et a demandé que toute la lumière soit faite sur ce regrettable incident.



Les services de la CASUD ont par la suite contacté les personnels accompagnateurs des transports scolaires (ATS) concernés ainsi que le transporteur afin qu'ils établissent un retour d'information à la famille (chez qui l'enfant a été reconduit).



Enfin la CASUD a prévu une réunion ce jeudi avec la famille, les ATS, le conducteur, et l'entreprise concernée afin, d'une part, de faire le point et comprendre comment un tel événement a pu se produire, et d'autre part, d'en tirer toutes les conséquences et d'appliquer toutes les mesures pour que ce genre de situation inadmissible ne se reproduise plus. Le Président de la CASUD assure à la famille son total soutien."