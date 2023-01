A la Une . Enfant mortellement fauché lors du rallye des 1000 km : La justice prononce un non-lieu

Trois ans après le décès d'un marmaille de 8 ans lors du Rallye des 1000 km, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu, rapporte le Quotidien. Les organisateurs et le pilote ne seront donc pas traduits en justice. Par N.P - Publié le Samedi 7 Janvier 2023 à 13:08





Le jour du drame, la Citroën Ds3 pilotée par Pierre Tadeus avait fait une sortie de route après la ligne d’arrivée de la spéciale numéro 9, dans le secteur du Grand Tampon, où se trouvaient Kylian Lauret, 8 ans, et son père. L'enfant a été tué sur le coup.







Une instruction avait été ouverte par le parquet de Saint-Pierre pour éclaircir les circonstances de l'accident, vérifier la conformité du dispositif de sécurité mis en place et déterminer si une erreur de pilotage avait été commise, rappelle le Quotidien. Le pilote et les organisateurs n'auront finalement pas à comparaître devant la justice.

En décembre 2019, un enfant de 8 ans avait été mortellement percuté lors du Rallye des 1000 km. Après trois années d'enquête, le juge d'instruction a ordonné un non-leu, révèle le Quotidien ce samedi. Le magistrat a estimé qu’il n’y avait pas de charges suffisantes pour engager des poursuites pour homicide involontaires à l'encontre des membres de l’équipe organisatrice ou du pilote du véhicule.Le jour du drame, la Citroën Ds3 pilotée par Pierre Tadeus avait fait une sortie de route après la ligne d’arrivée de la spéciale numéro 9, dans le secteur du Grand Tampon, où se trouvaient Kylian Lauret, 8 ans, et son père. L'enfant a été tué sur le coup. Le pilote avait été placé en garde à vue et soumis à des tests de dépistage d'alcoolémie et stupéfiants dont les résultats se sont avérés négatifs.Une instruction avait été ouverte par le parquet de Saint-Pierre pour éclaircir les circonstances de l'accident, vérifier la conformité du dispositif de sécurité mis en place et déterminer si une erreur de pilotage avait été commise, rappelle le Quotidien. Le pilote et les organisateurs n'auront finalement pas à comparaître devant la justice.