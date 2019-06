Enfant écrasé par un portail en 2017 : L’artisan mis en examen

En décembre 2017, un petit garçon d’à peine 4 ans perdait la vie, écrasé par le portail de sa maison. Un drame qui hante chaque jour celui qui a installé ce portail. L’artisan a été mis en examen plus d’un an après les faits indique la presse écrite.



Le Saint-Paulois reconnaît sa responsabilité et confie au journal être prêt à accepter les sanctions judiciaires. Une vis dans le système de sécurité du portail avait été trop serrée lors de son installation, empêchant l’appareil de se rouvrir lorsqu’il rencontre un obstacle.



S’il poursuit son activité, l’homme a indiqué ne plus vouloir installer de portails automatiques.