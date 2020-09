Enfant écrasé par un portail : L'artisan négligeant condamné à trois ans de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis vient de reconnaître l'artisan coupable de négligences dans le drame survenu il y a trois ans à Saint-Paul, où un petit garçon avait perdu la vie dans un accident domestique aussi improbable qu'effroyable.



Le 21 août dernier, au terme de deux heures d'audience, la procureure de la République avait requis à l'encontre du professionnel une peine de prison de 3 ans dont 2 avec sursis, sans mandat de dépôt, pour "faute caractérisée et manquement grave".



Le 12 décembre 2017, un enfant de 4 ans succombait à des blessures graves après avoir été écrasé lors de la fermeture d'un portail automatique, au domicile familial. Rendu défaillant à cause d'une installation bâclée, le mécanisme du portail ne s'était pas arrêté lorsque l'enfant s'était coincé lors de la fermeture du portail.



L’artisan qui l'avait installé avait été mis en examen pour homicide involontaire. Ses explications étaient très attendues lors de l'audience du 21 août dernier devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. L'homme reconnaissait sa responsabilité et confiait être prêt à accepter les sanctions judiciaires. Ce vendredi, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine de trois ans de prison avec sursis. Il devra en outre payer 30 000 euros à chacun des parents et 15 000 euros au petit frère de la victime pour le préjudice subi.