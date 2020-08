La grande Une Enfant écrasé par un portail : L’artisan jugé ce vendredi en correctionnelle

Un artisan est jugé ce vendredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour homicide involontaire. Le portail automatique qu'il avait installé s'est retrouvé au coeur d'un accident domestique épouvantable. Publié le Vendredi 21 Août 2020

Le 12 décembre 2017, un drame s'est produit à Saint-Paul. Un petit garçon de 4 ans s'est retrouvé la tête prise en étau dans le portail automatique de la maison familiale. Son père lui a porté secours immédiatement, dégageant sa petite tête avant l'arrivée des secours.



L'enfant, grièvement blessé, n'a pu être héliporté, le PGHM étant déjà en opération ailleurs. Il a donc été transporté par les secours par la route, vers le centre hospitalier de Saint-Pierre, plus à même de le soigner que celui de Saint-Paul. L'état de l'enfant était jugé préoccupant à son admission, il décédera dans la nuit du 12 au 13 décembre des suites de ses blessures.



L’artisan qui a installé le portail a été mis en examen plus d’un an après les faits pour homicide involontaire. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. L'homme reconnaît sa responsabilité et confie être prêt à accepter les sanctions judiciaires.



Après investigations, une vis dans le système de sécurité du portail avait été trop serrée lors de son installation, empêchant l’appareil de se rouvrir lorsqu’il rencontre un obstacle.



L'artisan est jugé ce vendredi 21 août devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Denis.



