La grande Une Enfant au doigt sectionné : Le propriétaire du chien témoigne





S'il n'a pas assisté à cette malheureuse scène qui s'est déroulée à proximité du collège de Trois Mares, le Tamponnais a depuis récolté des informations. "Un chien errant est passé devant le portail. Ça a excité les chiens qui ont réussi à ouvrir le portail. Manque de chance, le jeune garçon se trouvait dans la trajectoire".



C'est en tentant d'échapper à l'animal qui lui avait mordu les mollets, en escaladant un grillage, que le jeune garçon s'est sectionné le doigt. Transféré à l'hôpital de Bellepierre, le collégien a subi une greffe.



Depuis les faits, le couple de propriétaires est sous le choc. "On a du mal à dormir la nuit. On est préoccupés. J'aimerais beaucoup avoir des nouvelles du petit et pouvoir échanger avec ses parents. Je comprends leur énervement après les faits".



Selon Hervé, le chien, un "dogue allemand métissé de 36 kilos", n'est d'ordinaire pas agressif. "On l'a recueilli quand il était bébé, ça fait six ans qu'il est avec nous, il est stérilisé et tatoué. Avec les autres animaux et même les enfants ça se passait bien. Et la maison est sécurisée, avec une clôture que j'ai fait monter à 1m80. Je réfléchis maintenant à mettre en place une espèce de sas pour que les chiens n’aient même plus accès au portail".



