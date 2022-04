A la Une . Énergies renouvelables à La Réunion : Albioma va être racheté par un fonds américain

Albioma, producteur d'énergie renouvelable indépendant, présent à La Réunion et dans les départements d'Outre-mer avec des centrales électriques, vient d'annoncer par voie de communiqué avoir conclu "un accord stratégique en vue d’une offre publique d'achat amicale" par KKR, un fonds d'investissement américain. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 10:35

KKR va prendre le contrôle d'Albioma, producteur d'énergie renouvelable, installé à La Réunion notamment. Le fonds américain a déjà assuré vouloir accompagner la société française à investir massivement dans la transition énergétique des départements d'Outre-mer d'ici 2025.



Les enjeux pour La Réunion



On rappelle qu'Albioma fournit 46% de l'électricité à La Réunion via deux centrales thermiques biomasse (Bois Rouge et Le Gol) ainsi qu’une turbine à combustion au bioéthanol et un important parc photovoltaïque. L'entreprise a par ailleurs développé un partenariat avec l'industrie sucrière pour produire de l'énergie renouvelable à partir de la bagasse.



Le fonds américain KKR affirme qu'il va préserver l’intégrité du groupe et assurer le même niveau de service et de performance.

Un rachat à l'amiable



Le Conseil d'administration d’Albioma assure "accueillir favorablement et à l'unanimité l’opération envisagée". L'accord est déjà annoncé, mais la procédure démarrera à la mi-mai avec la diffusion d'une offre publique de rachat. Mais Albioma s'est engagé à n'accepter que l'offre formulée par le fonds américain KKR à hauteur de 50 euros par action (soit 51,6% au-dessus du prix actuel avant l'emballement du marché lorsque l'offre publique sera diffusée).



Le Conseil d'administration d'Albioma profite de cette annonce pour déjà prévenir ses actionnaires : les modalités de versement du dividende pour l'exercice 2021 seront modifiés, suite à ce rachat. Le dividende restera de 0,84 euro par action (estimée à 50 euros) mais sera payé uniquement en numéraire.