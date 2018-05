Energie solaire : Des innovations qui changeront le quotidien

Alors que l'énergie solaire ne représente encore, selon Reuters, que moins de 1% de la production mondiale, la recherche bat son plein, et les inventions actuelles pourraient bien changer nos vies.



Deux étudiants, Jean Mauchoffé, 20 ans, et Jonas Perrin, 23 ans, ont par exemple inventé un sac à dos muni d'un panneau solaire, qui peut recharger la batterie d'un téléphone au bout de deux heures d'exposition, car équipé d'une batterie de 500 mAh. L'idée est venue à Jonas lorsque, en voyage en Tasmanie, il s'est retrouvé en rade d'énergie sur son portable. Les deux jeunes hommes présenteront leur projet sur kisskissbankbank à la mi-mai, et espèrent lever 16 000 euros pour mettre en production un premier stock de 500 sacs.



La recherche et développement se focalise sur l'amélioration des panneaux solaires, ainsi que sur leur recyclage. Les nanotechnologies semblent être prometteuses, elles permettraient de créer des capteurs plus efficaces, notamment avec l'usage de cristaux de pérovskite, qui, d'après les chercheurs de South Wales en Australie, s'apprêtent à donner un nouvel élan à la technologie solaire. L'École polytechnique fédérale de Lausanne travaille à une plus grande stabilité de ces cristaux.



Le solaire a décidément de nombreuses applications, il existe un briquet solaire, qui, par le biais de deux miroirs paraboliques réfléchissant au même endroit, permet de mettre feu à du papier, du boid ou du charbon en moins de deux minutes. Ce briquet solaire a été is au point par les Français Gilles Gallo et Gatien Brault, de Solar Brother. Les deux inventeurs ont aussi créé un four solaire, capable de cuire du pain. Ce four s'appuie sur une surface thermique d'un mètre carré, et ne pèse que 950 grammes.



Les objets solaires serviront donc aux aventuriers, mais feront aussi partie de notre quotidien, comme la route solaire, récemment testée à Toulouse : un tronçon de 30 mètres permettant de produire de l'électricité, et qui devrait dans un premier temps alimenter un bâtiment entier.