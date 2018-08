A la Une .. "Endormi au volant", il percute des scootéristes et fait un mort

E.J, 22 ans, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce vendredi pour homicide involontaire. Un accident de la route, une fois de plus, qui a coûté la vie à un autre jeune homme, 23 ans. Mais cette fois-ci, le 22 octobre 2016 à Sainte-Suzanne, ce n’était ni l’alcool ni le zamal que l’on pouvait également accuser, mais selon le prévenu, la fatigue. Une grosse journée de travail et une soirée entre amis.



En fin de soirée, E.J dit s’être arrêter dans le parking de Carrefour Sainte-Clotilde afin de se reposer quelques minutes avant de prendre la route en direction de Sainte-Suzanne. Il reprend ensuite la route, un copain qui dort sur le siège passager. Des témoins le voient doubler sur la RN2 puis zigzaguer dans la Clio qu’une amie lui avait prêtée. Et c’est au niveau de Quartier Français qu’il perd le contrôle, percute un groupe de scootéristes à l’arrêt et fait plusieurs tonneaux. Il fera 3 blessés et un mort, la victime ayant été violemment éjectée de son scooter.



Plus préoccupé par l’état de la voiture que par les victimes, il explique aujourd’hui avoir été en état de choc. Et la fuite, il l’a prise à cause du groupe d’individus sur place qui s’en prenat à lui.



Vitesse excessive ? Textos ?



Le sommeil après une dure journée de travail, la famille n’y croit pas. Il roulait vite selon les témoins. Et un échange de texto avait bien eu lieu à ce moment-là entre lui-même et la propriétaire du véhicule. "C’est mon ami qui textait pour moi avant de s’endormir", explique-t-il. Difficile de prouver le contraire. D’autant plus que les enquêteurs ne connaissent pas la minute exacte à laquelle s’est produit l’accident.



Le casier judiciaire vierge, E.J écope de 2 ans de prison dont un avec sursis. Une peine qui sera aménagée.

