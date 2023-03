Communiqué EndoFrance à La Réunion : "Parlons de l'endométriose"

La 19e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose se tiendra du 6 au 12 mars 2023. A cette occasion, des événements sont organisés. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 15:36

Le communiqué de l'association EndoFrance :



Célia et Julie, bénévoles pour l’association EndoFrance à La Réunion



EndoFrance, association française de lutte contre l’endométriose annonce l’arrivée de Célia et Julie au sein de son équipe, en tant que bénévoles régionales à La Réunion.



« Je m’appelle Julie. Atteinte d’endométriose, j’ai été diagnostiquée 18 ans après l’apparition de mes premiers symptômes. J’ai souhaité rejoindre l’association EndoFrance pour aider à faire sortir cette maladie de l’ombre et pour que mon parcours soit utile aux personnes malades ».



« Je m’appelle Célia. Je me suis sentie comprise et écoutée quand je me suis tournée vers EndoFrance, alors j’ai souhaité m’engager à mon tour pour aider les femmes et leurs proches dans le parcours de soins avec l’endométriose. »



En tant que bénévole régionale, notre rôle est :



- d’organiser des rencontres amicales pour les femmes atteintes d’endométriose, de leur offrirun espace d’échange et de partage et de les orienter vers les spécialistes de la maladie - de développer des relations privilégiées avec les professionnels de santé,



- d’informer le grand public par le biais de conférences médicales ou de tables rondes réalisées en collaboration avec les spécialistes,



- de donner de la visibilité à l’association en participant à des évènements sur le département.



Dans le cadre de la 19e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose, plusieurs événements sont prévus en mars :



- Samedi 11 mars 2023 : stand d’information au Marché artisanal & associatif de Saint-Paul, organisé par le collectif NousToutes974 et la Ville de Saint-Paul.

De 9h à 16h dans le Jardin de la Mairie.



- Samedi 18 mars : table ronde "Endométriose : sophrologie et kiné pour aider à gérer les douleurs", en présence d’une sophrologue et d’une kinésithérapeute. De 10h à 12h, à Saint-Paul.

Inscriptions obligatoires : lareunion@endofrance.org



L’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire complexe. Elle peut être récidivante, et touche au moins une femme sur dix en âge de procréer. Découverte en 1860, cette maladie est pourtant encore diagnostiquée tardivement, avec un retard de sept ans en moyenne.



EndoFrance est la première association française de lutte contre l’endométriose créée en 2001. Cette association agréée d’usagers du système de santé, reconnue d’intérêt général, a mené en 2022 plus de 600 actions de soutien et d’information à destination du grand public, et soutient la recherche dédiée à l’endométriose. Depuis 2016, EndoFrance a versé plus de 308 000 € à la recherche sur cette maladie.