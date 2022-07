Encourager la lecture chaque jour

L’éducation est une priorité de la municipalité qui déploie des moyens importants en faveur de la réussite des enfants mais aussi de l’accès aux savoirs comme la lecture et la culture.



Dans le cadre de la Politique de la Ville qui se déploie dans le quartier prioritaire Portail- Bois De nèfles, s’applique le Programme de Réussite Educative (PRE).



Avec les partenaires, Education nationale, associations, l’Etat, l’Acsé, le Conseil départemental, la CAF, des actions d’accompagnement sont déployées envers les enfants et leur famille.



C’est ainsi que le 27 juin dernier, l’Association Coup de Pouce Clé, avec les partenaires ont remis un prix aux plus jeunes qui par la même occasion ont pu présenter leurs travaux de toute une année à travers une exposition.



L’objectif de l’association est de faire de la lecture un plaisir, un jeu, une joie. Cet accompagnement spécifique permet une nette amélioration sur le plan de la lecture, ce que n’ont pas manqué de rappeler les élus de la Ville, Marie Claude Anamalé et Elie Léar.

Les enfants se sont vus remettre un cahier de vacances pour les inciter à poursuivre leurs efforts dans les prochaines semaines de congé, tout comme les familles ont été encouragées à organiser des sorties dans les médiathèques de la Ville où de nombreuses activités sont proposées.