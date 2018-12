Encore une tortue emmêlée avec du fil de pêche

Une jeune tortue verte a été photographiée hier à la Tour de Boucan avec un fils de pêche.



"Cela arrive de plus en plus souvent", constate le centre de soins de Kelonia . Depuis novembre plusieurs cas équivalents ont été signalés. Deux jeunes vertes ont été récupérées par le Centre de soins grâce à l'intervention de plongeurs et apnéistes. Deux autres n'ont pu être libérées de leur ligne à Etang-Salé (tortue imbriquée) et Passe Ermitage (Tortue verte nommée Marlou). Une jeune tortue imbriquée a pu être libérée de sa ligne mais est repartie avec l'hameçon au niveau du cimetière de St- Leu, indique l'Observatoire des tortues marines.



"Et maintenant cette jeune tortue verte", déplore-t-il.



Le centre de soins rappelle que la ligne de pêche peut se prendre dans les coraux empêchant la tortue de remonter respirer ou peut faire garrot sur une nageoire.



Kélonia tient à remercier les usagers de la mer pour leur vigilance et leur aide pour localiser les tortues en difficulté.



Le numéro de veille de Kelonia est le 0692 65 37 98 au le réseau échouage au CROSS 0262 43 43 43 ou canal VHF 16