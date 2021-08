A la Une . Encore une tortue blessée, la carapace enfoncée par un bateau

Une tortue blessée a été observée dans la passe de l'Hermitage. En cause, une collision avec un bateau. Par N.P - Publié le Mercredi 18 Août 2021 à 09:47

C'est devenu un fait récurrent. Une nouvelle tortue a été aperçue blessée dans les eaux de la côte Ouest. Le reptile marin observé dans la passe de l'Hermitage présente une large blessure sur l’arrière droit de la carapace.



"Nous rappelons que le cheptel reproducteur à La Réunion est très fragile, avec uniquement deux femelles qui viennent pondre régulièrement sur les plages de l’île. Les mortalités observées ces derniers années sur les tortues, notamment adultes, ne sont pas compatibles avec le maintien et encore moins l’augmentation de la reproduction sur les plages de l’île", prévient Kélonia.



Le recensement des tortues marines réalisé en ULM le long du littoral Sud et Ouest montre une évolution dans la répartition des tortues. "Depuis le début des comptages en 1996, les tortues observées étaient plus abondantes entre la Passe de l’Hermitage et la Pointe des Aigrettes. Les derniers vols montrent une réduction significative du nombre de tortues dans cette zone", note Kélonia. Cela "alors que c’est dans cette zone que les chocs avec les navires sont les plus fréquents". Si cette tendance venait à se confirmer, cela signifierait que l’accroissement des accidents n’est pas lié à l’augmentation du nombre de tortues, mais plutôt aux types de bateaux utilisés et aux comportements en navigation.



Pour mémoire, la vitesse des navires est limitée à 5 nœuds au sein de la réserve marine. "Et hors réserve, il faut être conscient de la présence des tortues et rester vigilant en naviguant à une vitesse adaptée en contrôlant en permanence la trajectoire du bateau", rappelle le centre de soins. Et de conclure : "La présence des tortues vivantes et sans blessure est l’affaire de tous."





