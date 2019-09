Encore une semaine active pour "Band cochon", avec 72 dépôts sauvages recensés

pour la semaine du 31 août au 7 septembre).

Encore une semaine active pour band cochon. Dans son bilan hebdomadaire, le site interactif recense pas moins de 72 photos de dépôts sauvages, capturées dans 11 villes différentes (Se félicitant de la médiatisation autour de la problématique, Jacques Aulet, "chasseur de cochon" à l'initiative de ce rapport, fait remarquer : "Toutes les personnes qui ont suivi et participé ces émissions sont toutes d'accord ! les maires doivent verbaliser et faire respecter la loi".Beaucoup de photos ont été prises "sur la zone aéroportuaire de Gillot et ses alentours", note le site, qui continue de faire appel à de nouveaux chasseurs "pour que toutes les villes soient couvertes".Sainte-Marie 17Le Tampon 17Saint-Pierre 12Saint-Denis 10Saint-Joseph 9Saint-Benoît 2Saint-Leu 1L'Étang-Salé 1Saint-Louis 1Saint-Paul 1Sainte-Suzanne 1Total 72Toutes les images sont visibles sur : https://www.bandcochon.re/photos/