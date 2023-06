Encore une médaille pour La Réunion !

Le comité régional FFESSM, dirigé par Jean-Marc CHAREL, a eu raison de soutenir l’équipe aux championnats de France et à l’Open international. En effet, Marie Françoise DEPOORTER a obtenu une remarquable 3ème place au classement général, qui est la somme des résultats des trois épreuves individuelles : précision, biathlon et super biathlon. Cette performance témoigne de sa régularité et constitue une immense fierté pour elle.

L’équipe dans son ensemble a également excellé, terminant à la 2ème place lors de l’épreuve de relais. Cela démontre une belle cohésion et un esprit d’équipe solide. La médaille d’argent récompense ainsi leur entraînement assidu dans les piscines du Port, de Saint-Paul et de Saint-Denis. Les conseils inestimables et la motivation sans faille de leur coach Antoine RODULFO ont également contribué à leur succès. Enfin, le respect, l’entraide et la bonne ambiance au sein de l’équipe ont été des éléments clés qui les ont propulsés au rang de vice-champions internationaux 2023 en tir subaquatique au relais.

Cette médaille revêt une importance toute particulière, car elle a été remportée face à de redoutables équipes françaises ainsi que des concurrents venant de différents pays tels que la Belgique, le Liban, l’Algérie, le Koweït, l’Uruguay et le Venezuela. La victoire de l’équipe réunionnaise face à cette compétition internationale de haut niveau est une source de fierté pour toute l’île.

Félicitations à Marie-Françoise, à son équipe et à tous ceux qui les ont soutenus dans cette incroyable réussite sportive. Leur détermination et leur engagement sont un véritable exemple pour les futurs athlètes réunionnais qui souhaitent se surpasser et briller sur la scène internationale.