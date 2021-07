Courrier des lecteurs Encore une ile autonome en énergie... grâce à des entreprises françaises

Par François-Michel Maugis - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 16:24

Avec sa superficie d'à peine 28km2 et ses 300 habitants, l'île grecque de Chalki fait pourtant parler d'elle. Un accord entre le ministère grec de l'Environnement, la municipalité et des entreprises françaises et grecques a été signé début juillet pour rendre le territoire, situé à l'ouest de Rhodes, autonome en énergie . "L'île de Chalki entre dans l'ère de la durabilité et devient un modèle d'économie verte", s’est félicité le ministère de l'Environnement grec dans un communiqué. Pour en savoir plus: https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-renouvelables/isr-rse/bonne-nouvelle-energies-renouvelables-l-ile-grecque-de-chalki-s-associe-a-citroen-pour-devenir-autonome-149996.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=18-07-2021&utm_medium=email