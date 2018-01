Encore une attaque de chiens à la Plaine des Cafres, 9 moutons retrouvés morts

C'est devenu habituel, pour cette exploitation. Hier matin, neuf moutons ont été retrouvés morts par Paul Payet, éleveur à la Plaine des Cafres. Les bêtes ont succombé à une attaque de chiens. Un préjudice estimé à 5000 euros, cinq brebis étant pleines."Nous étions en train de surveiller, mais ils sont passés par le bas du terrain, qui mesure 55 hectares. Ils ont sauté trois clôtures", raconte-t-il."J'ai fait constater les faits par trois policiers municipaux et trois élus", précise l'éleveur, pour qui le préjudice des attaques survenues depuis juillet s'élève à "plus de 50.000 euros". Pour rappel, la semaine dernière, c'étaient deux biches qui avaient été tuées En colère et désemparé, Paul Payet réitère sa demande d'une sensibilisation plus importante de la population. "Les gens qui vivent à proximité des élevages ne doivent pas laisser divaguer leurs animaux". Pointant une obligation d'identification qui n'est pas respectée, il aimerait que les pouvoirs publics misent sur la verbalisation pour faire respecter les règles.Alors que la stérilisation et l'identification ont un coût non-négligeable, le Cafri-Planois en appelle également à la responsabilité des vétérinaires, qu'il aimerait voir "faire un effort sur les tarifs", jugés "trop chers".