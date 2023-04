A la Une . Encore un week-end chargé pour les forces de l’ordre sur les routes

Ce week end, les policiers et les gendarmes étaient encore sur les routes de l’île pour sécuriser les usagers. Ils ont encore relevé 42 délits et 22 conducteurs se sont vus retirer leur permis. Par Maxime Bonnet - Publié le Lundi 24 Avril 2023 à 09:20

Les week end se suivent et se ressemblent pour les forces de l’ordre. Aussi bien en zone police que gendarmerie, les agents étaient attentifs au respect de la loi. En tout, ils ont relevé 42 délits, 20 chez les policiers et 22 chez les gendarmes. 22 personnes se sont ainsi vus retirer leur permis de conduire.



L’EDSR a également mené plusieurs opérations ciblées au cours de la semaine dernière. Les militaires se sont notamment intéressés au transport de personnes. “Au cours de la semaine écoulée, les motocyclistes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière ont procédé à de nombreux contrôles des flux en portant une attention particulière aux véhicules de transport de personnes. 33 infractions ont été constatées à l’encontre des professionnels du transport de personnes (Bus, Taxi, VTC, Ambulance)”, rappelle la gendarmerie. Un chauffeur de bus a également été contrôlé positif aux stupéfiants “vendredi après-midi à Saint-Benoît. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate et il devra expliquer son comportement dans les prochains jours au tribunal judiciaire de Saint-Denis”, expliquent les militaires de l’EDSR.