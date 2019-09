A la Une ... Encore un peu humide sur l'Est mais mercredi et jeudi s'annoncent plus secs et plus doux

2019 SEPTEMBRE 24 07h45 REUNION



Photo satellite de 7h15: encore des nuages d'alizé assez peu actifs entre La Réunion et Maurice et donc un peu d'humidité sur la moitié Est mais le temps s'assèche graduellement et le thermomètre sera à la hausse mercredi et jeudi.



PREVISIONS POUR LE MARDI 24



L'alizé commence à ralentir graduellement.

Néanmoins il affiche encore des vitesses proches de 60/70km/h vers Pierrefonds et 50 à 60km/h vers Gillot et pousse même jusqu'à la Possession en journée.

Le vent faiblit dans l'après midi.



Le littoral Est est encore exposé aux averses matinales. Des nuages s'attardent dans le ciel du Nord.

Dans le courant de la matinée les éclaircies se développent sur ces régions à l'exception de la région de Saint Philippe/Sainte Rose.



Ce matin on profite de larges éclaircies au sommet du volcan.



Sur le reste de notre caillou la journée débute sous un soleil généreux.

Les conditions sont satisfaisantes au Maïdo où les nuages finissent par prendre le dessus en fin de matinée.



Cet après midi la traditionnelle couverture nuageuse péi n'est pas musclée.

Elle occupe modestement le terrain sur les pentes de l'Ouest et du Nord Ouest mais les averses restent limitées .



Les éclaircies demeurent majoritaires sur le littoral Ouest et Sud-Ouest même si des nuages s'aventurent temporairement jusqu'aux côtes Nord et Nord-Ouest et persistent dans la région de Saint Philippe/Sainte Rose.



En fin d'après midi le ciel s'éclaircit rapidement sur l'intérieur et sur les pentes.



La mer reste agitée à localement forte sur le Sud et l'Est.



Les températures maximales entament une légère hausse qui devrait se poursuivre mercredi et jeudi.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU MARDI 24 AU MERCREDI 25:



La nuit est paisible avec un ciel peu nuageux à dégagé en majorité.



Toutefois quelques entrées maritimes frappent aux portes des côtes Est et lâchent quelques averses notamment en seconde partie de nuit.



Les températures sont fraîches dans les hauts mais sans être particulièrement remarquables.





TENDANCES POUR LE MERCREDI 25 ET LE JEUDI 26:



Non seulement le vent ralentit mais le thermomètre est plus prétentieux en journée. Les maximales peuvent localement atteindre ou légèrement dépasser 30° sous abri jeudi dans l'Ouest.



Les matinées sont ensoleillées . Les sommets bénéficient d'un bon ensoleillement.



Le risque d'averses l'après midi sur les pentes du Sud et du Sud-Ouest existe mercredi et jeudi.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DUMARDI 24 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE

METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 28° Celsius



SALINE: Maximum de 27° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25/26° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25/26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 19° Celsius



MAIDO: Maximum de 15° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 18° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° Celsius



CILAOS: Maximum de 21° Celsius



