Encore un peu humide sur l'Est mais le weekend s'annonce doux et assez lumineux

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU VENDREDI 13 AU SAMEDI 14:



L'Est et le Nord Est sont encore exposés aux entrées maritimes apportant des averses. Les régions comprises entre Saint Joseph et Sainte Marie, parfois Saint Denis sont exposées. Le volcan, les hauts de l'Est, la Plaine des Palmistes et Salazie sont sur la trajectoire des nuages.



Ailleurs la nuit est calme.



PREVISIONS POUR LE SAMEDI 14 :



En début de matinée les régions comprises entre Saint Philippe et Sainte Marie voire Saint Denis restent exposées à un risque d'averses passagères. Dans le courant de la matinée les éclaircies se développent sur le littoral. Des ondées peuvent persister par places sur les pentes de l'Est.



Ciel variable au volcan.



Sur l'Ouest et le Sud le soleil matinal est généreux.

Bonnes conditions au Maïdo.



L'après midi est plus lumineux sur les régions Est.



Les nuages se concentrent sur les pentes du Nord Ouest et de l'Ouest. Quelques averses sont notées elles peuvent même ponctuellement atteindre la Grande Chaloupe voire la Possession.



Quelques ondées isolées sont aussi possibles sur les hauts du Sud.



De larges éclaircies persistent sur le littoral Ouest et Sud.



Les sommets émergent le plus souvent de la couche nuageuse.



L'alizé de secteur Est atteint en rafales les 50km/h vers Gillot et vers Saint Joseph.

Un vent de Nord Est rentre en matinée vers la Grande Chaloupe et pousse ensuite jusqu'à la Possession voire le Port.



Une petite houle de Sud Sud Ouest de 1m environ taquine encore les côtes Sud.

Température du lagon: entre 24° et 25°.



Les températures maximales sous abri flirtent avec les 30° à Grand Fond et sont plus généralement comprises entre 27° et 29° du Nord Ouest au Sud Ouest.

Sur le littoral Est elles sont assez agréables étant voisines de 25 à 27°.



Le thermomètre approche les 15° sous abri au volcan et au Maïdo et dépasse parfois 20° dans les cirques.





TENDANCES POUR LE DIMANCHE 15:



Le soleil domine largement en matinée si on fait fi des nuages qui peuvent encore trainer entre Saint Philippe et Sainte Rose.



Belle impression de douceur en matinée.



L'après midi les pentes du Nord Ouest et du Nord sont parfois touchées par une averse.



Vent faible et mer peu agitée.

2019 SEPTEMBRE 13 17h30Graphique : samedi à la mi-journée douceur marquée sur l'Ouest et le Sud Ouest réunionnais. Encore plus marquée sur les régions Nord-Ouest et Ouest de l'île Soeur. Arome. METEO FRANCE