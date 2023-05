Encore un beau succès pour “Les Matinées aquatiques”, des moments dédiés à la parentalité. Ce samedi 6 mai, environ 70 personnes étaient présentes pour apprécier les différents ateliers proposés à la piscine les Aquanautes : café parent, ateliers massages, prévention solaire, pause gourmande… Ces animations proposées par la Ville de Saint-Paul sont gratuites ! En revanche, les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires pour les prochaines éditions !

Développer des actions transversales autour de l’accompagnement à la parentalité chez les jeunes parents est un enjeu majeur pour la Ville de Saint-Paul, terre solidaire et inclusive. Dans ce cadre, le Service Petite Enfance et Parentalité, a mis en place plusieurs ateliers aquatiques dans les piscines du territoire. Dédiées aux parents et à leur(s) enfant(s) âgé(s) entre 8 mois et 3 ans, plusieurs animations sont proposées au mois de mai et de juin.