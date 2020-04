Encore trop de gants et masques usagés dans les bacs jaunes !

Nos déchets sont une source potentielle d’aggravation de la crise sanitaire que nous vivons. Le non-respect des consignes de tri ainsi que les dépôts sauvages facilitent la propagation des maladies. La maîtrise de la production et de l’impact de nos déchets est une priorité pour éviter l’ajout d’une crise écologique à la crise sanitaire. (Ileva)









La responsabilité est collective : ensemble, protégeons-nous !

Face aux risques sanitaires en cours (Covid-19 et dengue), les bons gestes de tri sont incontournables ! Ce sont des gestes simples mais qui ont un impact conséquent …Le personnel en charge de la collecte en porte-à-porte et les agents du centre de tri sont en première ligne pour assurer la continuité de ce service essentiel à la vie des Réunionnais. Ils sont en contact direct avec vos déchets !Pour les protéger et contenir la propagation du Covid-19, merci de respecter scrupuleusement les consignes suivantes concernant les mouchoirs en papier et les équipements de protection individuelle (masques et gants) usagés :