A la Une . Encore quelques années de galère au Ouaki avant la construction d’un pont

Le passage du cyclone intense Freddy a globalement épargné La Réunion et ses infrastructures. Néanmoins, quelques points de l’île ont été impactés comme le radier du Ouaki qui se retrouve submergé. Une situation malheureusement habituelle dans ce secteur où les fortes pluies provoquent souvent des fermetures. Si la construction d’un pont est en projet, les premiers coups de pioches ne devraient pas intervenir avant 2025. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 11:16





Si les nouvelles sont bonnes en ce qui concerne le réseau routier, le radier du Ouaki n’a pas pu éviter de se retrouver à nouveau submergé et donc fermé à la circulation. Si la plupart des axes routiers ont déjà rouvert à l’heure d’écrire ces lignes, le Ouaki devrait rester fermé encore quelque temps. Une situation évidemment compliquée pour les usagers quotidiens de cette route, qui ne devrait pas avoir de solution à court terme.



Lors de son passage à Saint-Louis en septembre dernier dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale 2 (PST2), Cyrille Melchior avait annoncé



Deux options sont actuellement à l'étude et une enveloppe de 30 millions d'euros va poser sur la table.

Cependant, la phase d'étude va durer et le début des travaux n'est pas attendu avant 2025. Il va donc falloir patienter encore quelques années avant sa livraison… en espérant que cette construction ne devienne pas une histoire rocambolesque comme d'autres ponts ont pu nous offrir.



