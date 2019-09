Encore humide sur l'Est et le Nord Est ce jeudi, moins d'averses et plus doux vendredi

REUNION

PREVISIONS POUR LE JEUDI 12 :



Le ciel est souvent nuageux sur la moitié Est ce matin avec des averses passagères .

Les régions les plus exposées sont le littoral entre Saint Philippe et Sainte Marie et les hauteurs comme celles de Sainte Rose, la Plaine des Palmistes, Takamaka, Salazie.



Ciel variable au volcan avec des éclaircies mais aussi de fréquents passages nuageux accompagnés d'averses.



Le temps devient moins humide en fin de matinée et dans l'après midi sur ces régions avec des éclaircies sur les côtes Nord et Nord Est.

Le risque pluvieux persiste sur les pentes du volcan et du côté de Sainte Rose.



A l'Ouest de Saint Denis et de Saint Joseph le soleil matinal est souverain malgré des nuages résiduels par places.

Ensuite on ne déroge pas à la règle: les pentes et l'intérieur sont envahis par les nuages et on observe une ou deux averses sur les hauteurs du Nord Ouest qui peuvent même toucher ponctuellement les régions littorales comprises entre la Grande Chaloupe et le Port.



Le Maïdo est au soleil le matin après la dissipation du brouillard mais se retrouve souvent accroché l'après midi avec une averse possible.



L'alizé se maintient avec des rafales modérées chronométrées autour de 50km/h sur le Nord et le Sud.



La houle d'alizé reste modeste sur les côtes Est alors que la petite houle de Sud taquine encore les côtes Sud et Sud Ouest.



Les températures restent un peu justes: l'humidité entretient une sensation de fraîcheur sur la moitié Est.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU JEUDI 12 AU VENDREDI 13:



Les régions Est et Nord Est restent sur la trajectoire des paquets nuageux et parfois pluvieux venus de l'océan.

A priori la fin de nuit est moins humide que la précédente.



Sur le reste de l'île la nuit est calme.



TENDANCES POUR LE VENDREDI 13 ET LE SAMEDI 14 :

Malgré les entrées maritimes matinales sur l'Est les averses sont moins nombreuses que jeudi .



A l'Ouest temps classique : soleil le matin et nuages l'après midi avec quelques averses sur les pentes Nord Ouest et Ouest.



Eclaircies sur le littoral.



Vent de secteur Est modéré tournant à l'Est Nord Est samedi.



Les températures remontent légèrement vendredi et samedi.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 10 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 SEPTEMBRE 12 07h00Graphique : vendredi s'annonce moins humide avec des températures sous abri en hausse sur le littoral Est. Arome. METEO FRANCEMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 12° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 20° Celsius